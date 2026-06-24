أشاد مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ريو فرديناند بمستوى زميله السابق كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله هدفين في فوز البرتغال على أوزبكستان بخماسية نظيفة، أمس (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وكان رونالدو قد تعرض لانتقادات حادة عقب ظهوره بمستوى متواضع في تعادل البرتغال مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في الجولة الافتتاحية من المونديال، قبل أن يرد على منتقديه بتألق لافت أمام أوزبكستان.

إشادة برونالدو وسخرية من المنتقدين

وكتب فرديناند على حسابه في منصة «إكس» عقب تسجيل رونالدو الهدف أمام أوزبكستان: «يحيا رونالدو»، ثم أضاف رسالة ساخرة بعد هدف نونو مينديز: «لكن كريستيانو ليس لاعباً جماعياً»، رداً على الادعاءات التي تشير إلى رفض رونالدو السماح لزملائه بتنفيذ الركلات الحرة المباشرة.

رونالدو ترك بصمته في المونديال

كما نشر فرديناند مقطع فيديو قال فيه: «لقد ترك رونالدو بصمته بالفعل في هذه النسخة من كأس العالم، لكل المشككين: كيف يمكنكم التشكيك في رجل في طريقه إلى ألف هدف؟ أكثر لاعب برتغالي تسجيلاً لأهداف كأس العالم: لقد تجاوز للتو أوزيبيو، أوزيبيو العظيم، اللاعب الوحيد الحي الذي سجل في ست نسخ من كأس العالم، كل هذا وتقولون إن هذا الرجل قد انتهى تماماً، وإنه لا يجب أن يلعب، وإنه يضر بالفريق!».

اصمتوا أيها الكارهون

وتابع فرديناند: «ليس هناك الكثير من المهاجمين على هذا الكوكب يتحركون بهذه الطريقة: التوقيت، اللحظة المناسبة تمامًا للانطلاق ثم التسديد بهذه الطريقة، ثم الهدف الثاني: رجل يبلغ من العمر 41 عاماً يركض خلف قلب دفاع شاب في كأس العالم ليسدد مثل هالاند العظيم، دعونا نستمتع بهؤلاء اللاعبين، دعونا لا ننتقدهم، دعونا نستمتع بهم، اصمتوا أيها الكارهون».