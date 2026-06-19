كشف نجم منتخب إسبانيا لامين يامال موقفه من المشاركة أمام الأخضر السعودي في المباراة المقررة الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان يامال قد شارك بديلاً في المباراة الأولى لمنتخب إسبانيا بالمونديال ضد الرأس الأخضر، بعد غياب عدة أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة، التي انتهت بتعادل محبط للماتادور دون أهداف، فيما حقق الأخضر تعادلاً ثميناً أمام الأوروغواي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يامال: لست جاهزاً لخوض 90 دقيقة

وقال يامال في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «لا يزال الوقت مبكراً جداً لخوض مباراة كاملة، ليس الوقت المناسب، لكن يمكنني اللعب أساسياً ولعدد الدقائق التي يريدها المدرب».

وأضاف: «أشعر أنني بحالة جيدة جداً وأنا متحمس، لقد غبت عن الملاعب لفترة طويلة، لكنني أشعر بحالة رائعة وأتعامل مع الأمر بهدوء، إنه ليس بالأمر الجديد عليّ، أعرف من أنا، في إسبانيا وخارجها، وما عليّ فعله هو بذل قصارى جهدي».

يامال يخفف الضغط بعد البداية المتعثرة

وتابع: «من الأفضل المضي قدماً، كانت هناك ضجة كبيرة حول التعادل أمام الرأس الأخضر، لكن بالنسبة لي الفوز في المباراة الأولى لا قيمة له، المهم هو اكتساب الخبرة، وعلينا الفوز يوم الأحد».

ميسي الأفضل في التاريخ

وبسؤاله عن هاتريك قائد الأرجنتين ليونيل ميسي في مرمى الجزائر، أجاب: «في كل مباراة يخوضها ميسي يثبت أنه الأفضل في التاريخ، قدوتي هو نيمار من حيث أسلوب اللعب، لكن ميسي هو الأفضل في التاريخ».