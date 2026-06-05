تُوج نجم نادي برشلونة لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني «لا ليغا» لموسم 2025-2026.

أرقام مؤثرة

وبحسب الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، فاز يامال بالجائزة بعد أن قاد فريقه لحصد لقب «الليغا»، إذ لعب دوراً مؤثراً في التتويج بتسجيل 16 هدفاً، وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

لامين يامال.

وتفوق يامال على عدد من النجوم، أبرزهم مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي، الذي فاز بجائزة هداف الدوري الإسباني برصيد 25 هدفاً، لكن فريقه لم يتوج باللقب.

يامال يستعد للمونديال

ويستعد يامال رفقة منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويوجد المنتخب الإسباني في المجموعة الثامنة بمونديال 2026، رفقة منتخبات السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر.