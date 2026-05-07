بعد الشجار الدامي.. ريال مدريد يحقق مع فالفيردي وتشواميني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الخميس)، فتح تحقيق في واقعة شجار بين نجمي الفريق فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني.

بيان ريال مدريد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يعلن ريال مدريد أنه في أعقاب الأحداث التي وقعت صباح اليوم خلال الحصة التدريبية للفريق الأول، قرر النادي فتح إجراءات تأديبية ضد فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني».

وأضاف البيان: «سيُعلن النادي قراراته بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية ذات الصلة».

تفاصيل الواقعة

بحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن مشادة حدثت بين الثنائي خلال مران الأمس، إلا أن الأمور تطورت إلى شجار عنيف اليوم، قبل كلاسيكو الأرض أمام برشلونة الأحد في الدوري الإسباني.

وتابعت الصحيفة أن الأزمة تجددت عندما رفض فالفيردي مصافحة تشواميني داخل غرفة الملابس، ما خلق أجواء عدائية خلال الحصة التدريبية وزاد من حدة التوتر في فريق يعيش حالة من الشحن قبل الكلاسيكو، وفي الجزء الأخير من المران، وبعد تبادل الكلمات، تطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين اللاعبين، في واقعة وُصفت بأنها «خطيرة جداً».

نقل فالفيردي إلى المستشفى

وتدخل اللاعبون سريعاً للفصل بين الطرفين، في مشهد صادم لزميلين داخل الفريق نفسه، يعكس حجم التوتر داخل غرفة الملابس، وخلال الاشتباك تلقى فالفيردي ضربة تسببت له في جرح في الوجه، استدعى نقله إلى المستشفى لإيقاف النزيف وتلقي العلاج.