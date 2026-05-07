الأردن يفقد النعيمات والقريشي في كأس العالم

أعلن رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين اليوم (الخميس) غياب ثنائي منتخب النشامى يزن النعيمات وأدهم القريشي عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بسبب الإصابة.

ضربة مزدوجة

وكتب الأمير علي عبر حسابه على منصة «إكس»: «تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهما الصادقة في اللحاق بالنشامى في كأس العالم، إلا أن الإصابة حرمتهما هذه المرة».

وأضاف: «كل الأمنيات لهما بالشفاء التام والعودة أقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا، النشامى دائماً على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة في قدرة اللاعبين على تشريف الأردن في كأس العالم».

ظهور تاريخي

ويشارك المنتخب الأردني في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويتواجد النشامى في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين والجزائر والنمسا.