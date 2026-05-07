أعلن مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني نيكلاس زوله اليوم (الخميس) اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

سبب الاعتزال المبكر

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً لإصابة في ركبته خلال هزيمة فريقه في الدوري الألماني الشهر الماضي أمام هوفنهايم، واعتقد في البداية أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي للمرة الثالثة، لكن الفحوصات الطبية أثبتت سلامته.

وقال زوله في تصريحات نقلتها شبكة «بي بي سي» البريطانية: «بعد إجراء فحوصات أولية على الركبة ظننت أنه الرباط الصليبي، ثم ذهبت إلى الحمام وبكيت لمدة 10 دقائق، ولكن بعد الخضوع لفحص جديد بالرنين المغناطيسي في اليوم التالي تلقيت خبراً سعيداً بأن الرباط الصليبي سليم، لكن أدركت أن الوقت قد حان لوضع حد لمسيرتي، لا أريد المخاطرة بإصابة خطيرة أخرى».

رسالة مؤثرة على إنستغرام

كما كتب زوله عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «بقلب مثقل، أعلن اليوم أن رحلتي في عالم كرة القدم الاحترافية تقترب من نهايتها».

وأضاف: «لم تكن كرة القدم مجرد لعبة بالنسبة لي، بل كانت حياتي وشغفي وأكبر تحدٍّ لي. كل لحظة على أرض الملعب، كل انتصار، كل هزيمة، وكل دعم قدمتموه لي أيها المشجعون، ستبقى محفورة في قلبي إلى الأبد».

وتابع: «أنا ممتن لكل فريق، ولكل زميل، ولكل مدرب، ولكل مشجع رافقني في هذه الرحلة. لسوء الحظ، أظهر لي جسدي حدوده بوضوح في السنوات الأخيرة، وبعد اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، حان وقت الوداع».

وختم رسالته قائلاً: «شكراً لكم على حبكم واحترامكم ودعمكم الذي لا يُنسى، لن تغيب كرة القدم عن حياتي أبداً».

أبرز إنجازات زوله

وفاز زوله بخمسة ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 2020، قبل انضمامه إلى دورتموند في عام 2022.

وشارك قلب الدفاع في 49 مباراة مع ألمانيا، ولعب في نسختين من كأس العالم، وساهم في الفوز بكأس القارات عام 2017.