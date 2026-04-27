أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي لإصابة عضلية.



وقال النادي، في بيان رسمي، إنه وبعد إجراء الفحوصات الطبية، اليوم (الإثنين)، عبر الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة مبابي في عضلة بساقه اليسرى، على أن تتم متابعة حالته الصحية خلال الفترة القادمة.



ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب اللاعب عن الملاعب، في حين أشارت تقارير صحفية إلى أن أمام مبابي فرصة للعودة والمشاركة مع الفريق مجدداً خلال الموسم الحالي، إلا أن موقفه من خوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 10 مايو لا يزال غير محسوم حتى الآن.



وكان مبابي قد غادر أرض الملعب في الدقيقة 81 خلال مواجهة ريال بيتيس في الجولة الماضية، وسط تقارير تحدثت عن أنه ادّعى الإصابة بسبب شعوره بالغضب من زملائه، غير أن بيان ريال مدريد نفى صحة هذه الرواية بشكل غير مباشر من خلال تأكيده أن الإصابة عضلية بالفعل.