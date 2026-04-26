في واقعة صادمة هزّت كرة القدم الألمانية، عُثر على جثة رجل يبلغ من العمر 65 عاماً بشكل مأساوي داخل دورات المياه في ملعب «فيلتينس أرينا» التابع لنادي شالكة، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تدخل أمني سريع

وأضافت الصحيفة أن عاملة نظافة اكتشفت الوفاة الصادمة خلال جولة تفتيش روتينية الخميس الماضي، وهرعت الشرطة إلى الموقع وفرضت طوقاً أمنياً سريعاً حول دورات المياه لإجراء تحقيقاتها.

تفاصيل أولية عن الواقعة

وأوضح التقرير أن الرجل كان يحضر فعالية في مقرّ متصدر دوري الدرجة الثانية الألماني الأربعاء، ويعتقد المحققون أن الرجل تعرّض لوعكة صحية قبل سقوطه.

وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى ارتكاب أي جريمة، إلا أن الشرطة الألمانية قالت إن عدم ملاحظة غيابه أو العثور عليه إلا في اليوم التالي أمر غامض حتى الآن.

بيان نادي شالكة

وأصدر نادي شالكة بياناً جاء فيه: «يشعر نادي شالكة بحزن عميق إزاء نبأ العثور على جثة شخص في دورة مياه بملعب فيلتينس أرينا، ويتقدم النادي بأحرّ التعازي إلى ذوي الفقيد».

وأضاف البيان: «التحقيق في ملابسات وفاته لا يزال جارياً، ويحيل النادي الاستفسارات إلى السلطات المختصة. لن يُصدر نادي شالكة أي معلومات إضافية في الوقت الحالي، ويؤكد تقديم الدعم للسلطات المختصة في تحقيقاتها بكل الوسائل المتاحة».