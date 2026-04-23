استعاد باريس سان جيرمان توازنه في الدوري الفرنسي بالفوز على ضيفه نانت بثلاثية نظيفة، أمس (الأربعاء)، على ملعب «بارك دي برانس»، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر أمام أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من «ليغ 1».

أهداف المباراة

فرض باريس سان جيرمان سيطرته في الشوط الأول، وافتتح التسجيل عن طريق خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم أضاف ديزيري دوي الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وواصل الجورجي كفاراتسخيليا تألقه بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليقضي على آمال الضيوف في حصد نقطة على الأقل.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 64 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه لانس، الذي يلعب في صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد.

في المقابل، تجمد رصيد نانت عند 20 نقطة في المركز الـ17، لتتعقد مهمة البقاء في المسابقة الموسم القادم.