أعلن نادي بازل تأجيل مباراته أمام فريق ثون، التي كان من المقرر إقامتها اليوم (السبت) ضمن منافسات الدوري السويسري، وذلك عقب اندلاع حريق داخل مرافق النادي.

وقال النادي في بيان إن المباراة تم تأجيلها، بسبب حريق اندلع في منطقة غرف ملابس الفريق الأول لنادي بازل في ملعب سانت جاكوب بارك مساء الجمعة، لأسباب لم تتضح بعد، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

أضرار جسيمة

وأضاف البيان أن الحريق، الذي نتج عنه دخان كثيف، ألحق أضراراً كبيرة بمنطقة غرف ملابس الفريق الأول بالكامل، كما امتدت الخسائر لتشمل مكاتب الجهاز الفني، ومكتب مدير الفريق، ومناطق العلاج الطبيعي، إضافة إلى دورات المياه.

وتابع البيان أن الأضرار الجسيمة شملت أيضاً أحذية اللاعبين الشخصية، وجميع معدات المباريات وملابس الاحتياط والتدريب، إلى جانب المعدات الطبية والتقنية اللازمة لإجراءات المباراة، التي لا يمكن استبدالها على المدى القريب.

قرار التأجيل وإغلاق المرافق

وأشار النادي إلى أنه نظراً لحجم الأضرار وإغلاق جميع مرافقه بشكل رسمي حتى إشعار آخر، وعدم توفر أي معدات طبية أو خاصة بالمباريات، فإنه غير قادر على خوض مباراته أمام ثون يوم السبت 11 أبريل 2026، وهو ما دفع الاتحاد السويسري لكرة القدم إلى الموافقة على طلب التأجيل.

تنسيق مستمر

وختم البيان بأن نادي بازل يتواصل بشكل مستمر مع السلطات المختصة والاتحاد السويسري لكرة القدم بشأن الإجراءات اللاحقة، على أن يتم إعلان أي مستجدات وموعد جديد للمباراة في الوقت المناسب.