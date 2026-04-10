أكد مدرب ليفربول آرني سلوت أنه لا يزال يحظى بثقة ودعم إدارة النادي والجماهير، رغم النتائج السلبية والاقتراب من إنهاء الموسم دون تحقيق أي لقب.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، إلى جانب توديع كأس الاتحاد الإنجليزي من دور ربع النهائي بعد هزيمة قاسية أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة السبت الماضي، ثم الخسارة أمام باريس سان جيرمان 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثقة الإدارة والجماهير

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فولهام المقررة غداً (السبت)، في الدوري الإنجليزي: «لقد قلت مرات عديدة إنني أشعر بدعم كبير، ليس فقط من الملاك، ولكن أيضاً من الإدارة الرياضية، وعلى الرغم من غرابة الأمر، إلا أنني أشعر أيضاً بدعم الجماهير».





إشادة بالدعم الجماهيري

وأضاف المدرب الهولندي: «عندما خرج اللاعبون للإحماء قبل مباراة باريس سان جيرمان الماضية، بدأ المشجعون على الفور في غناء «نحن نحبك يا ليفربول»، رغم أننا خسرنا قبلها بأيام أمام مانشستر سيتي 4-0».

وتابع: «بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان وتفوق الخصم علينا طوال 90 دقيقة، ذهبنا إلى مدرجات مشجعي الفريق الضيف، وكانوا لا يزالون يغنون لنا ويصفقون لنا».

النادي يدرك المرحلة

وختم حديثه قائلاً: «لقد شعرت بهذا الدعم، وشعرنا به جميعاً باستمرار، وقد قلت مراراً إن النادي يدرك المرحلة التي نمر بها، وفي الوقت نفسه أحظى بدعمهم الكامل».