فاز فريق هيوستن روكتس على مضيفه فينيكس صنز بنتيجة (119 - 105) في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA».



وبدأ أصحاب الأرض اللقاء بصورة مثالية بعدما تقدموا بفارق 21 نقطة في الربع الأول أمام تشكيلة مذهلة من روكتس.



لكن هيوستن استعاد توازنه قبل أن يتفوق على فينيكس (38 - 21) في الربع الأخير، وحسم فوزه وبذلك فقد صنز فرصة التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية.



واستغل فريق مينيسوتا تمبروولفز خسارة صنز وضمن المركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 47 فوزاً مقابل 32 خسارة، بعدما حقق فوزاً مريحاً على مضيفه إنديانا بيسرز المتعثر (124 - 104).



ورفع رابتورز رصيده إلى 44 فوزاً مقابل 35 خسارة، قبل 3 مباريات من نهاية الموسم المنتظم، متقدماً بفارق مباراة واحدة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صاحب المركز السابع.



واقترب بوسطن سلتيكس من حسم المركز الثاني في المنطقة الشرقية بعدما صمد أمام شارلوت هورنتس المتألق، محققاً فوزاً بنتيجة (113 - 102) على ملعب «تي دي غاردن» في بوسطن.



وفي المنطقة الغربية، واصل لوس أنجلوس ليكرز المتأثر بالإصابات ابتعاده عن المنافسة على المركز الثالث، بعدما تلقى خسارة قاسية بنتيجة (87 - 123) أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر على أرضه.