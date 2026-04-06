أوقف فريق أودينيزي سلسلة انتصارات ضيفه كومو في الدوري الإيطالي، بعدما فرض عليه تعادلاً سلبياً دون أهداف، مساء الإثنين، على ملعب بلو إنيرجي، ضمن منافسات الجولة الـ31.



واكتفى كومو بنقطة واحدة، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، بعدما كان قد حقق 5 انتصارات متتالية، من بينها الفوز على يوفنتوس وروما. ويبتعد الفريق بفارق 4 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثالث، ليبقي على حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



على الجانب الآخر، رفع أودينيزي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ11، مستفيداً من تعادله بعد فوزه في الجولة السابقة على جنوى، ليواصل تمركزه في المنطقة الدافئة بوسط الترتيب.



ودخل فريق كومو بقيادة المدرب سيسك فابريغاس اللقاء بقوة، ساعياً لتحقيق انتصاره السادس على التوالي وتعزيز موقعه بين الأربعة الكبار، ففرض ضغطاً هجومياً مبكراً خلال الدقائق الأولى. ومع مرور الوقت، نجح أصحاب الأرض في استعادة توازنهم ومجاراة نسق المباراة، إذ تألق الحارس الفرنسي جان بوتيز في التصدي لمحاولة خطيرة من آرثر عطا في الدقيقة 11.



وفي الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الطرفين دون فعالية حقيقية أمام المرمى، رغم التغييرات التي أجراها المدربان لتنشيط الهجوم، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.