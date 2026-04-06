أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم وضع برنامج إعداد متكامل للمنتخب الوطني، استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأوضح عضو الاتحاد غالب الزاملي أن التجمع الأول للمنتخب سيُقام في البصرة أواخر مايو القادم، على أن ينطلق المعسكر التدريبي عقب اختتام الدوري المحلي في 27 من الشهر ذاته. ومن المقرر أن يغادر المنتخب إلى إسبانيا لخوض مباراة ودية في الرابع من يونيو، مع وجود احتمال لمواجهة منتخب البرتغال خلال فترة المعسكر.



وأشار الزاملي إلى أن قائمة المنتخب التي ستغادر إلى إسبانيا ستضم اللاعبين المحليين والمحترفين على حد سواء، حيث سيخضع الجميع لبرنامج إعداد مكثف، قبل التوجه لاحقاً إلى الولايات المتحدة لاستكمال التحضيرات النهائية.



وبيّن أن المنتخب العراقي سيستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب النرويج يوم 17 يونيو، ضمن منافسات المجموعة التاسعة، التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والسنغال. كما كشف مساعي لتنظيم مباراة ودية ثانية أمام منتخب أفريقي أو أحد الأندية المتواجدة في إسبانيا، بهدف رفع مستوى الجاهزية قبل مواجهة السنغال.



وأكد الزاملي أن الدعم الحكومي المرتقب سيوفر للمنتخب الإمكانات اللازمة لإعداد مثالي، مشدداً على أن هذه المشاركة تمثل عودة تاريخية للعراق إلى المونديال بعد غياب دام 40 عاماً منذ آخر ظهور له في نسخة المكسيك.



وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الاتحاد عدنان درجال أن المنتخب سيخوض 3 مباريات ودية أمام منتخبات قوية ضمن برنامج التحضير. وأوضح أن الاستعدادات الفعلية ستنطلق مع تجمع اللاعبين يوم 25 مايو، تحت إشراف المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.



وبيّن درجال أن المعسكر التدريبي سيمتد لـ3 أسابيع، وسيتخلله خوض مباراتين وديتين على الأقل، مع العمل على تأمين مواجهة ثالثة أمام منتخب عالمي، بما ينسجم مع حجم التحدي في البطولة. وأشار إلى أن إحدى المباريات قد تُقام في بغداد في حال توافرت الظروف المناسبة، فيما ستُقام مباريات أخرى خارج البلاد، من بينها مواجهة محتملة في أوروبا، وأخرى يُسعى لتنظيمها في الولايات المتحدة، فضلاً عن تواصل قائم مع الاتحاد الإسباني لترتيب لقاء ودي هناك.



وأضاف درجال أن قائمة المنتخب لا تزال مفتوحة، ولا توجد قيود على استدعاء اللاعبين، سواء من الدوري العراقي أو من المحترفين في الخارج، مؤكداً أن باب الاختيار متاح وفقاً لرؤية الجهاز الفني.



يُذكر أن المنتخب العراقي حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1، في مباراة الملحق العالمي التي أُقيمت في مدينة مونتيري.