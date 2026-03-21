أعلن نادي غلطة سراي التركي، يوم الخميس، أنه قد يتقدم بشكوى ضد نادي ليفربول الإنجليزي، عقب الإصابة البالغة التي تعرض لها جناح الفريق الأيسر نوا لانغ، في إبهامه، خلال مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الفريق الإنجليزي 4-0.



وصرح إيراي يازغا، المدير الرياضي لنادي غلطة سراي: «لقد قدمنا شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعد المباراة».



وفي اليوم التالي للخروج المؤسف من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد هزيمة ساحقة بنتيجة 4-0 أمام ليفربول 4-1 في مجموع المباراتين، أعرب النادي التركي عن استيائه الشديد من ظروف اللعب غير الملائمة التي تسببت في إصابة الجناح نوا لانغ في إبهامه.



وفي نهاية المباراة، اصطدم المهاجم الهولندي بإحدى لوحات الإعلانات أثناء محاولته استعادة الكرة على خط التماس، قبل أن يصرخ من الألم، فقد بُتر إبهامه، ونقل إلى المستشفى على الفور، وخضع لعملية جراحية.



وفي الوقت الذي حاول فيه نوا لانغ طمأنة الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، مع صورة تدعم ذلك، اتخذ النادي التركي موقفاً.



وصرح يازغا، في بيان لقناة «إتش تي سبور» التركية: «بعد المباراة، قدمنا شكوى إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وقد أجروا تحقيقهم، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم الوضع، نحن نتشاور مع محامينا، سنقدم طلب التعويض إلى الاتحاد الأوروبي. وسنطالب بمراعاة صعوباتنا المالية المتعلقة بالرواتب».



وتابع: «إذا لم تتم تلبية مطالبنا، فقد نتخذ إجراءات قانونية، أولويتنا القصوى هي صحة لاعبينا، المال يأتي في المرتبة الثانية. علاوة على ذلك، سنقاضي المسؤولين عن هذا الأمر».