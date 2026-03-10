أعلن نادي سانتوس غياب نجمه نيمار دا سيلفا عن مباراة الفريق أمام ميراسول المقررة الليلة في بطولة الدوري البرازيلي، بسبب معاناته من إجهاد عضلي، ما يهدد فرصة عودة اللاعب إلى منتخب البرازيل قبل نحو 3 أشهر من كأس العالم 2026.

وأوضح النادي البرازيلي أن غياب نيمار يأتي كإجراء احترازي، وهو ما أصاب مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي بالإحباط، بعدما قطع مسافة 268 ميلاً من ريو دي جانيرو إلى ساو باولو لمتابعة اللاعب عن قرب، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



ويواجه نيمار خطر الاستبعاد من قائمة منتخب البرازيل استعداداً للمباراتين الوديتين أمام فرنسا وكرواتيا يومي 26 و31 مارس، إذ صرح أنشيلوتي في وقت سابق أنه لن يضم سوى اللاعبين الجاهزين فنياً وبدنياً.



ويبدو أن الوقت ينفد أمام لاعب سانتوس الذي يغيب عن البرازيل منذ عام 2023 بسبب الإصابات وتراجع المستوى، إذ ⁠من ​المقرر أن يعلن أنشيلوتي عن قائمة القائمة النهائية المشاركة ​في كأس العالم في مايو القادم.



أرقام نيمار مع منتخب البرازيل

ويُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفاً، وقد شارك في 128 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2010.