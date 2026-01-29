اختُتمت مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بإقامة الجولة الثامنة (الأخيرة) أمس (الأربعاء)، وشهدت عدة مفاجآت مدوية.

وتنص لوائح البطولة على تأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من التاسع حتى الـ24 منافسات الملحق المؤهل للدور ذاته.

مفاجآت مدوية

وشهدت الجولة الثامنة مفاجآت لافتة، إذ خسر ريال مدريد أمام مضيفه بنفيكا 4-2، ليهدر فرصة التأهل المباشر، بينما يواجه حامل اللقب الموسم الماضي باريس سان جيرمان خطر الخروج المبكر بعد تعادله مع نيوكاسل 1-1، ما ضمن له المشاركة في الملحق فقط.

وفي مفاجأة أخرى، ودّع نابولي البطولة رسمياً بعد خسارته أمام تشيلسي 3-2، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط، بينما خطف برشلونة بطاقة التأهل المباشر بعد فوزه الكبير على كوبنهاغن 4-1، كما صعد ليفربول بعد اكتساح كاراباخ 6-0، فيما أكمل مانشستر سيتي عقد المتأهلين بالفوز على غلطة سراي 2-0.

نتائج جولة الحسم كاملة

أياكس 1-2 أولمبياكوس، أرسنال 3-2 كيرات ألماتي، موناكو 0-0 يوفنتوس، أثليتيك بلباو 2-3 سبورتنغ لشبونة، أتلتيكو مدريد 1-2 بودو/غليمت، ليفركوزن 3-0 فياريال، بوروسيا دورتموند 0-2 إنتر، كلوب بروج 3-0 مارسيليا، فرانكفورت 0-2 توتنهام، برشلونة 4-1 كوبنهاغن، ليفربول 6-0 كاراباخ، مانشستر سيتي 2-0 غلطة سراي، بافوس 4-1 سلافيا براغ، باريس سان جيرمان 1-1 نيوكاسل يونايتد، آيندهوفن 1-2 بايرن ميونخ، يونيون سان غليواز 1-0 أتالانتا، بنفيكا 4-2 ريال مدريد، نابولي 2-3 تشيلسي.

المتأهلون إلى دور الـ16

وتصدّر أرسنال الترتيب بعد فوزه على كيرات، وجاءت بقية الفرق بالترتيب؛ بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام هوتسبير، برشلونة، تشيلسي، سبورتنغ لشبونة، مانشستر سيتي.

أما الفرق التي ستخوض الملحق المؤهل إلى دور الـ16، فتضم المراكز من التاسع إلى الـ24؛ ريال مدريد، إنتر، باريس سان جيرمان، نيوكاسل، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، ليفركوزن، دورتموند، أولمبياكوس، كلوب بروج، غلطة سراي، موناكو، كاراباخ، بودو/غليمت، وبنفيكا.

موعد القرعة

من المقرر أن يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، غداً (الجمعة).