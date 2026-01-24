تكبد بايرن ميونخ هزيمته الأولى في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، بعدما سقط أمام ضيفه أوغسبورغ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت)، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ19.

وكان العملاق البافاري قد حافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري منذ مارس من العام الماضي، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره.

تقدم بافاري في الشوط الأول

أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، حمل توقيع الياباني هيروكي إيتو في الدقيقة 23، وسط حضور جماهيري تجاوز 75 ألف مشجع في مدرجات «أليانز أرينا».

«ريمونتادا» أوغسبورغ في الشوط الثاني

وقلب أوغسبورغ الطاولة على أصحاب الأرض في الشوط الثاني، بعدما سجل هدف التعادل عبر أرتور تشافيس في الدقيقة 75، قبل أن يضيف ماسينغو هدف الفوز بعد ستّ دقائق فقط، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة من معقل البافاري.

ترتيب الفريقين

ورغم الخسارة، واصل بايرن ميونخ تصدره جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

في المقابل، رفع أوغسبورغ رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13، محققاً فوزه الخامس في المسابقة هذا الموسم، إلى جانب 4 تعادلات و10 هزائم.