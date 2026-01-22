أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم (الخميس)، رحيل لاعبه البرازيلي كاسيميرو عن صفوف الفريق عقب انتهاء عقده في الصيف القادم، بعد مسيرة امتدت لعدة أعوام داخل جدران «أولد ترافورد».

أرقام كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

ومنذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2022 قادماً من ريال مدريد، خاض لاعب الوسط البرازيلي 146 مباراة بقميص «الشياطين الحمر»، سجل خلالها 21 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) عام 2023، إلى جانب الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2024.

أول تعليق من كاسيميرو

وقال كاسيميرو لموقع ناديه: «سأحمل مانشستر يونايتد معي طوال حياتي، منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي أرض هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد وبالحب الذي أشاركه الآن مع جماهير هذا النادي المميز».

تركيز حتى اللحظة الأخيرة

وأضاف: «لم يحن وقت الوداع بعد؛ فما زالت هناك العديد من الذكريات التي يمكن صنعها خلال الأشهر الأربعة القادمة، لا يزال أمامنا الكثير لنقاتل من أجله معاً، وسيظل تركيزي الكامل، كما هو الحال دائماً، منصباً على تقديم كل ما لدي لمساعدة النادي على النجاح».

الوجهة المحتملة

وبحسب تقارير صحفية، يحظى كاسيميرو باهتمام واسع من أندية سعودية وبرازيلية وأمريكية، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر.