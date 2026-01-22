كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتُوِّج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على نظيره المغربي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما الأحد الماضي.

وشهد التشكيل المثالي حضور لاعبين من دوري روشن السعودي، هما حارس مرمى الهلال المغربي ياسين بونو، ومهاجم النصر السنغالي ساديو ماني.

التشكيل المثالي لـ«أمم أفريقيا 2025»

حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، موسى نياكاتي (السنغال)، كالفن باسي (نيجيريا)، نصير مزراوي (المغرب).

الوسط: إدريسا غايي (السنغال)، باب غايي (السنغال)، أديمولا لوكمان (نيجيريا).

الهجوم: إبراهيم دياز (المغرب)، ساديو ماني (السنغال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا).