سقوط مدوٍّ.. بودو غليمت يزيد أوجاع مانشستر سيتي

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي هزيمة مريرة أمام مضيفه بودو غليمت النرويجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) على ملعب «أسبميرا ستاديوم»، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وزادت خسارة الليلة من معاناة فريق المدرب بيب غوارديولا، إذ جاءت بعد السقوط أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي، السبت الماضي.

في المقابل، يُعد هذا الفوز هو الأول على الإطلاق لفريق بودو غليمت في دوري أبطال أوروبا، ليُبقي على آماله الضئيلة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

أنهى بودو غليمت الشوط الأول متقدماً بثنائية نظيفة، حملت توقيع اللاعب الدنماركي كاسبر هوج، الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 22 و24.

وأضاف اللاعب ينس بيتر هاوجي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 58، قبل أن يقلص ريان شرقي الفارق لصالح مانشستر سيتي بعد ذلك بدقيقتين فقط.

وتلقى السيتي ضربة موجعة في الدقيقة 62، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه قائده رودري عقب حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين، ما أحبط محاولاته في العودة بالنتيجة.

ترتيب الفريقين

وقبل استكمال بقية مباريات هذه الجولة، يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب المكوّن من 36 فريقاً برصيد 13 نقطة، فيما يوجد بودو غليمت في المركز الـ26 بست نقاط.

ويختتم مانشستر سيتي مبارياته في مرحلة الدوري باستضافة غلطة سراي التركي، بينما يحل بودو غليمت ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني.