اكتفى منتخب مصر بالحصول على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، عقب خسارته أمام نظيره النيجيري بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت).

هدف مُلغى

شهد الشوط الأول إلغاء هدف لمنتخب نيجيريا، بعدما أبعد الحارس مصطفى شوبير تسديدة صمويل تشوكويزي، قبل أن تعود الكرة مجدداً للاعب نفسه الذي أرسل عرضية حولها أدامز برأسه، لتصطدم بزميله بول أونواتشو وتسكن الشباك.

إلا أن حكم اللقاء، وبعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، قرر إلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة من أونواتشو في بداية الهجمة ضد لاعب المنتخب المصري حمدي فتحي.

ركلات الترجيح تبتسم لنيجيريا

واستمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للنسور الخضراء، بعدما أهدر كل من محمد صلاح وعمر مرموش ركلتَي جزاء لصالح منتخب مصر.

ختام «أمم أفريقيا 2025»

وتُختتم اليوم (الأحد) منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بإقامة المباراة النهائية التي تجمع المغرب والسنغال، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.