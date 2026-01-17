أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، باتريس موتسيبي، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقررة إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

مهلة إضافية

وقال موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (السبت): «كان من المقرر أن تُقام النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في فبراير 2027، لكننا قررنا تأجيلها إلى أغسطس من العام نفسه، لمنح الدول المستضيفة فرصة إضافية لضخ المزيد من الأموال، وتنظيم بطولة تليق بمكانة كرة القدم الأفريقية».

ختام «أمم أفريقيا 2025»

وتُختتم غداً (الأحد) منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب، بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين المغرب والسنغال.

طريق المنتخبين إلى النهائي

كان المنتخب المغربي قد بلغ النهائي بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما تأهل المنتخب السنغالي على حساب منتخب مصر بالفوز عليه بهدف دون مقابل.