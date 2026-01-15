قاد حارس مرمى الهلال، ياسين بونو، منتخب المغرب إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب الفوز على منتخب نيجيريا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

ورغم تفوق منتخب نيجيريا في نسبة الاستحواذ بـ51%، إلا أن المنتخب المغربي كان الأكثر خطورة، بعدما سدد 16 كرة، منها 5 على المرمى، مقابل تصويبتين فقط لمنتخب نيجيريا، جاءت واحدة منهما بين القائمين والعارضة.

فرحة ياسين بونو بالتأهل.

«سوبر بونو» يحسم ركلات الترجيح

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تألق «أسد الأطلس» ياسين بونو، بعدما تصدى لركلتي جزاء، ليمنح بلاده بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وضرب منتخب المغرب، صاحب الأرض، موعداً مع منتخب السنغال في المباراة النهائية، المقررة الأحد القادم، على أن تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا السبت.