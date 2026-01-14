أكد رئيس وحدة تنظيم منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 في مدينة طنجة المغربية، عادل فريد، لـ«عكاظ»، أن الأجهزة الأمنية جاهزة للتعامل الحاسم مع أي محاولات لاستخدام أجهزة الليزر داخل المدرجات، مشددًا على أن «أي مشجع يتم ضبطه وبحوزته ليزر سيُرصد فورًا عبر الكاميرات، وسيتم تطبيق اللوائح بحقه دون تهاون».

إجراءات صارمة

وأوضح فريد أن المعلومة جرى تعميمها على الجهات المسؤولة عن المراقبة والأمن، مؤكدًا أن استخدام الليزر «ممنوع منعًا باتًا» في مباريات كأس الأمم الأفريقية، وأن التعامل مع المخالفين قد يشمل مصادرة الجهاز، وتوقيع غرامة مالية، أو إخراج المشجع من المدرجات.

رقابة أمنية

وأشار إلى أن أنظمة المراقبة الحديثة داخل الملاعب المغربية تتيح رصد أي مخالفات بسرعة ودقة، بما يضمن الحفاظ على نزاهة المنافسة وسلامة اللاعبين، وعدم تكرار مشاهد سابقة أثارت الجدل في بطولات سابقة.

مشجع مثير للجدل

وكان المشجع السنغالي محمد ساليو ندياي قد أثار جدلًا واسعًا خلال مواجهة مصر والسنغال في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022، بعدما استخدم الليزر لتشتيت لاعبي المنتخب المصري، وعلى رأسهم محمد صلاح.

مواجهة بطابع ثأري

وتحمل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 طابعًا خاصًا، في ظل خسارة المنتخب المصري نهائي نسخة 2021 بركلات الترجيح، ثم الخروج مجددًا أمام «أسود التيرانغا» في تصفيات مونديال 2022 بالسيناريو ذاته.