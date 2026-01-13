أسفرت قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواجهة تجمع نيوكاسل يونايتد بنظيره أستون فيلا على ملعب الأخير بمدينة برمنغهام.



ويواجه مانشستر سيتي الفائز من مباراة سالفورد وسويندون، وأرسنال مع ويغان، وتشيلسي مع هال سيتي، ووست هام يونايتد مع بورتون ألبيون، وليستر سيتي أمام ساوثهامبتون، وفولهام مع ستوك سيتي، وإيفرتون أمام إبسويتش تاون، ونوريتش سيتي مع وست بروميتش ألبيون، وبورت فالي أمام بريستول سيتي، وماكليسفيلد مع برينتفورد، وغريمسبي تاون أمام ولفرهامبتون، وبرمنغهام سيتي مع ليدز يونايتد، والفائز من ليفربول وبارنزلي مع برايتون.



ومن المقرر أنْ تُلعب المواجهات من مباراة واحدة بنظام خروج المغلوب خلال فبراير القادم.