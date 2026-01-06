أعلن منتخب مصر الأول لكرة القدم إصابة الظهير الأيسر محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة بنين التي أُقيمت أمس (الإثنين)، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب.

وأكد طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا، أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

محاولات لتجهيز «تريزيجيه»

وأوضح أبو العلا أن الأشعة كشفت أيضاً عن إصابة محمود حسن «تريزيجيه» بتمزق في أربطة الكاحل، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي يعمل على تجهيزه للحاق بالمباريات القادمة في البطولة.