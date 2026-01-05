سجّل مروان عطية وياسر إبراهيم أول أهدافهما بقميص منتخب مصر، ليقودا «الفراعنة» إلى الفوز على بنين بنتيجة 3-1، وحجز بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب، في مواجهة امتدت إلى شوطين إضافيين. وشهد اللقاء رقماً قياسياً جديداً لمحمد صلاح، الذي تخطى مدرب المنتخب حسام حسن في عدد المشاركات بالنهائيات القارية، فيما تعرّض المدافع محمد حمدي لإصابة قوية خلال الشوط الأول، غادر على إثرها الملعب محمولاً على نقالة وسط تأثر واضح.

وجاء هدف التقدم المصري في الدقيقة 69 عبر تسديدة متقنة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا للمرمى، قبل أن ينجح جودل دوسو في إدراك التعادل لبنين بالدقيقة 83، مستفيداً من كرة عرضية تغيّر اتجاهها بعد اصطدامها بأحمد فتوح لتخدع الحارس محمد الشناوي.

وفي الشوط الإضافي الأول، واصل عطية تألقه بصناعة هدف التقدم مجدداً، بعدما أرسل عرضية دقيقة قابلها ياسر إبراهيم برأسية قوية سكنت الشباك. واختتم محمد صلاح ثلاثية مصر بتسجيل الهدف الثالث، ليقترب بفارق هدفين فقط من رقم حسن الشاذلي كأفضل هداف مصري في تاريخ البطولة، كما رفع رصيده إلى 22 مباراة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، متجاوزاً رقم حسام حسن.