حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على مضيفه نوتنغهام فورست بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «سيتي غراوند»، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تيغاني يضع السيتي في المقدمة

افتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 48، بعدما مرر ريان شرقي كرة مميزة إلى تيغاني ريندرز، الذي سددها بنجاح في الشباك من زاوية ضيقة.

رد سريع من نوتنغهام

ولم يتأخر رد أصحاب الأرض، إذ أدرك نوتنغهام فورست التعادل بعد 6 دقائق فقط، عقب تمريرة عرضية من إيغور جيسوس إلى داخل منطقة الجزاء، حولها أوماري هاتشينسون مباشرة إلى المرمى.

هدف قاتل يحسم اللقاء

ونجح ريان شرقي في خطف هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 83، بتسديدة أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء، مانحاً فريقه 3 نقاط ثمينة.

صدارة مؤقتة

بهذا الانتصار، اعتلى مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب البريميرليغ «مؤقتاً» بفارق نقطة واحدة عن آرسنال، الذي يواجه برايتون اليوم (السبت).

في المقابل، تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 18 نقطة، ليبقى في المركز السابع عشر.