فاز المنتخب المغربي على نظيره منتخب جزر القمر بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الأحد) على ملعب «الأمير مولاي عبدالله»، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير القادم.

ركلة جزاء ضائعة

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء إثارة مبكرة، بعدما أهدر المنتخب المغربي ركلة جزاء في الدقيقة 11، سددها سفيان رحيمي في الزاوية اليمنى لمرمى جزر القمر، إلا أن الحارس تصدى لها ببراعة.

دياز يفتتح التسجيل

وفي الشوط الثاني، نجح إبراهيم دياز في كسر التعادل وافتتاح التسجيل لصالح المغرب في الدقيقة 55، بعد تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها بتسديدة قوية استقرت في الشباك.

بونو يتألق وينقذ المغرب

وكاد منتخب جزر القمر يعود بالنتيجة، لولا تألق حارس الهلال ياسين بونو، الذي أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 59، عقب خطأ دفاعي فادح من الدفاع المغربي.

الكعبي يحسمها بـ«مقصية رائعة»

وعزز أيوب الكعبي تقدم «أسود الأطلس» بالهدف الثاني في الدقيقة 74، بعدما حول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة مقصية رائعة، سكنت الشباك وأكدت تفوق المنتخب المغربي.

مجموعة المغرب في البطولة

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخبات المغرب وزامبيا ومالي وجزر القمر.