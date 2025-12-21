حقق فريق أستون فيلا انتصاره السابع توالياً في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) والعاشر في مختلف المسابقات، بعد تغلبه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الأحد) على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ17.

أستون يتقدم.. ويونايتد يرد

افتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 45، بعدما مرر جون ماكجين كرة متقنة إلى مورغان روجرز، الذي استلم الكرة واقتحم منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك.

ولم يتأخر رد مانشستر يونايتد، إذ أدرك التعادل سريعاً بعد خطأ من ماتي كاش على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء أستون فيلا، استغله ماتيوس كونيا وسدد الكرة في المرمى.

إصابة فرنانديز تُربك الحسابات

وتلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة بإصابة قائده برونو فرنانديز، ليضطر المدرب إلى الدفع بالمدافع ليساندرو مارتينيز بدلاً منه.

وواصل مورغان روجرز تألقه، وأضاف الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 57، بتسديدة قوية ومتقنة من داخل منطقة الجزاء.

صراع الصدارة.. يونايتد يتراجع

بهذا الانتصار، رفع أستون فيلا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليشعل المنافسة مع أرسنال ومانشستر سيتي على الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة في المركز السابع، بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم.