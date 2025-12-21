تغلب برشلونة على مضيفه فياريال بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «لا سيراميكا»، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

رافينيا يفتتح التسجيل

دخل برشلونة اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 12، بعدما ترجم البرازيلي رافينيا ركلة جزاء بنجاح، مُسدداً الكرة على يمين حارس فياريال.

طرد فيغا يعقّد مهمة فياريال

وتفاقمت معاناة أصحاب الأرض في الدقيقة 39، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب فياريال ريناتو فيغا، إثر تدخل قوي على قدم نجم برشلونة الشاب لامين يامال.

يامال يحسم المواجهة

وفي الشوط الثاني، استغل برشلونة النقص العددي، ونجح لامين يامال في إضافة الهدف الثاني، بعدما تابع كرة أخفق دفاع فياريال في إبعادها، ليؤكد تفوق الفريق الكتالوني.

برشلونة يعزز الصدارة

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في صدارة «الليغا»، موسعاً الفارق مجدداً إلى أربع نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 35 نقطة في المركز الرابع، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة هذا الموسم.