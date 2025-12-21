يعتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إطلاق بطولة دوري الأمم الآسيوية، ضمن استراتيجيته لدعم النمو المستدام وتحسين روزنامة المنتخبات الوطنية في القارة.

التفاصيل قيد الدراسة

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن مزيداً من التفاصيل المتعلقة بنظام بطولة دوري الأمم الآسيوية، والجدول الزمني، وآليات التطبيق سيتم بحثها من خلال اللجان المختصة داخل الاتحاد، إلى جانب إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، على أن يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

خطوة مهمة للتطوير

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتوك سري ويندسور جون إن «دوري الأمم الآسيوي يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، في إطار التزامنا المستمر بدعم تطوير الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 47 اتحاداً».

استقرار الروزنامة وتقليل التحديات

وأضاف: «من خلال توفير منصة تنافسية منظمة خلال نوافذ المباريات الدولية، وبدرجة أكبر من الاستقرار في الروزنامة، إلى جانب حوافز رياضية واضحة، نهدف إلى ضمان خوض المنتخبات مباريات عالية الجودة بشكل منتظم، مع معالجة التحديات اللوجستية وتكاليف السفر التي تواجهها المنتخبات الوطنية».

اهتمام تجاري وإعلامي

وأشار ويندسور جون إلى أن البطولة تحظى أيضاً باهتمام متزايد من الشركاء التجاريين، قائلاً: «إلى جانب الفوائد الرياضية، شهدنا طلباً متزايداً من شركائنا التجاريين ببطولة تُقام بنظام دوري الأمم، ما يعكس جاذبيتها لدى الجماهير ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة، وقدرتها على تقديم منتج كروي دولي أكثر تشويقاً وقابلية للتسويق».