واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) بفوز سهل على ضيفه وست هام بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) على ملعب «الاتحاد»، في إطار منافسات الجولة الـ17.

سيطرة مبكرة وهدف افتتاحي

فرض مانشستر سيتي سيطرته منذ الدقائق الأولى، وترجم استحواذه إلى هدف مبكر في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة متقنة من فيل فودين إلى إيرلينغ هالاند داخل منطقة الجزاء، سددها الأخير، قبل أن يتصدى لها حارس المرمى، لترتد مجدداً إلى المهاجم النرويجي الذي أودعها الشباك.

ريجنديرز يعزز التقدم

وأضاف تيجاني ريجنديرز الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 38، بعدما تلقى تمريرة من هالاند داخل منطقة الجزاء، استلمها جيد وسدد كرة قوية سكنت المرمى.

هالاند يختتم الثلاثية

وواصل هالاند تألقه، مضيفاً الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69، بتسديدة سهلة، مستغلاً ارتباك دفاع وست هام داخل منطقة الجزاء.

السيتي يخطف الصدارة

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي «مؤقتاً»، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال، الذي يواجه إيفرتون في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز الـ18، بعد تلقيه الهزيمة العاشرة هذا الموسم.