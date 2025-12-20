أعلن نادي بورتو البرتغالي، اليوم (السبت)، عودة المدافع المخضرم تياغو سيلفا إلى صفوفه، بعد نحو 20 عاماً من رحيله عن النادي.

عقد حتى نهاية الموسم

وقال النادي البرتغالي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن تياغو سيلفا وقّع عقداً مع بورتو يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار التمديد لموسم إضافي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع فلومينينسي البرازيلي.

عودة بعد مسيرة طويلة

ويعود المدافع البرازيلي، البالغ من العمر 41 عاماً، إلى النادي الذي سبق أن دافع عن ألوانه خلال موسم 2004-2005، حين كان يلعب ضمن صفوف فريق بورتو الرديف.

مسيرة حافلة بالألقاب

وخلال فترته القصيرة مع بورتو، خاض سيلفا 14 مباراة، قبل أن ينتقل إلى دينامو موسكو الروسي، ثم واصل مسيرته مع أندية أوروبية عريقة، أبرزها ميلان وباريس سان جيرمان وتشيلسي، وخاض مع كلٍ منها أكثر من 100 مباراة، وكان عنصراً أساسياً في تشكيلاتها، وبلغ عدد ألقابه خلال مسيرته الكروية 31 لقباً.