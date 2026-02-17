أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، الثلاثاء، غياب المدافع لويس ميلر عن نهائيات كأس العالم 2026، بعد تعرضه لإصابة قوية في وتر العرقوب خلال مشاركته مع ناديه بلاكبيرن روفرز الإنجليزي.



وكان الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عاماً قد أُصيب خلال فوز فريقه بنتيجة 3-1 على كوينز بارك رينجرز، في المباراة التي أُقيمت الأحد الماضي، قبل أن تؤكد الفحوصات حاجته إلى تدخل جراحي سيُبعده عن الملاعب لفترة قد تصل إلى تسعة أشهر.



ويمثل غياب ميلر ضربة مؤثرة للمنتخب الأسترالي، بعدما لعب دوراً بارزاً في مشوار التأهل إلى المونديال، مساهماً بهدفين في التصفيات، فضلاً عن حضوره المنتظم في التشكيلة الأساسية.



وعبر اللاعب عن خيبة أمله عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً عزمه على العودة بقوة، ومشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون تحدياً جديداً في مسيرته الاحترافية.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 11 يونيو القادم، وتُقام منافساتها في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.