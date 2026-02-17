أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) طرح مشروع مسودة «قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد» لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.



تعزيز الثقة



ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من أهداف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية التي يُشرف على نشاطها، وإصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم الشؤون المرتبطة بالنقد وإدارته والأعمال الأخرى ذات العلاقة كافة؛ إذ أُعد المشروع بهدف تنظيم نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد، ووضع إطار واضح يحدد الضوابط والمعايير الواجب الالتزام بها.



وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع مسودة «قواعد تنظيم مزاولة نشاط إدارة وتشغيل مراكز النقد» على مدى 15 يوماً، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية له.



ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال زيارة منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط المخصص.