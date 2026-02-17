نفّذت وزارة التجارة 30476 زيارة رقابية، و6896 زيارة رصد تمويني على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة خلال الشهرين الماضيين، لمتابعة وفرة السلع والمواد التموينية الأساسية والضرورية، والسلع الاستهلاكية والمنتجات الرمضانية، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة، وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف لعام 1447هـ.



إجراءات نظامية



وشملت الزيارات منافذ البيع والهايبرات والأسواق المركزية والمخازن، إضافة إلى محال الذهب والمجوهرات، ومحطات ومراكز الخدمات البترولية الواقعة بالقرب من مواقيت الإحرام، وعلى الطرق التي يسلكها المعتمرون والزوار المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وتقوم «التجارة» برصد أي مؤثرات في حركة العرض والطلب، وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع والمنتجات، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.