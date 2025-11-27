تُوّج منتخب البرتغال بلقب بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، التي استضافتها قطر، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الصعب على النمسا بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم (الخميس) على ملعب «خليفة الدولي».

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر أنيسيو كابرال في الدقيقة 32، بعد متابعته تمريرة عرضية من الجبهة اليمنى، سددها في الشباك.

وكاد المنتخب النمساوي أن يدرك التعادل قبل النهاية، لكن القائم الأيمن لمرمى البرتغال حرم دانييل فراوشر من هدف محقق في الدقيقة 85.

إيطاليا تحصد البرونزية

وفي وقت سابق اليوم، حقق المنتخب الإيطالي المركز الثالث بعد فوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتعرض المنتخب البرازيلي لضربة مبكرة بطرد لاعبه فيتور فرنانديز في الدقيقة 14، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.