أعلن نادي برشلونة الإسباني تشخيص الإصابة التي تعرض لها لاعبه فيرمين لوبيز خلال مواجهة تشيلسي الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيان عبر حساباته الرسمية أن فيرمين يعاني من إصابة طفيفة في عضلة ربلة الساق اليمنى، على أن تمتد فترة تعافيه نحو أسبوعين.

وتعرض برشلونة لهزيمة قاسية أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة القارية.

فرصة لـ«داني أولمو»

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن غياب فيرمين لوبيز عن المباريات القادمة - من بينها مواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب «كامب نو» الثلاثاء 2 ديسمبر - قد يفتح الباب أمام داني أولمو للعودة إلى التشكيلة الأساسية في خط الوسط الهجومي.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعود لوبيز للمشاركة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني السبت 13 ديسمبر.