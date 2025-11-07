أعلن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن قائمته الرسمية لفترة التوقف الدولي القادمة التي سيخوض خلالها مباراتين وديتين أمام موزمبيق وأوغندا تحضيراً لنهائيات كأس أمم أفريقيا.


وشهدت القائمة تواجد حارس مرمى الهلال ياسين بونو ولاعب النجمة جواد الياميق وعودة نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي بعد تعافيه من الإصابة، وعودة اللاعب المخضرم رومان سايس، فيما غاب عنها نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بداعي الإصابة.


وضمت القائمة كلاً من :


‏حراسة المرمى: ياسين بونو- المهدي لحرار- منير المحمدي.


‏خط الدفاع: نصير مزراوي- محمد الشيبي - جواد الياميق - آدم ماسينا- نايف أكرد- غانم سايس- أنس صلاح الدين- يوسف بلعمري.


‏خط الوسط: عز الدين أوناحي- بلال الخنوس- نائل العيناوي- سفيان أمرابط- أسامة ترغالين- إسماعيل الصيباري- إلياس بنصغير.


‏خط الهجوم: إبراهيم دياز- إلياس أخوماش- سفيان رحيمي- يوسف النصيري- حمزة إيغامان- أيوب الكعبي- عبدالصمد الزلزولي- شمس الدين طالبي- سفيان ديوب.