أعلن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن قائمته الرسمية لفترة التوقف الدولي القادمة التي سيخوض خلالها مباراتين وديتين أمام موزمبيق وأوغندا تحضيراً لنهائيات كأس أمم أفريقيا.
وشهدت القائمة تواجد حارس مرمى الهلال ياسين بونو ولاعب النجمة جواد الياميق وعودة نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي بعد تعافيه من الإصابة، وعودة اللاعب المخضرم رومان سايس، فيما غاب عنها نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بداعي الإصابة.
وضمت القائمة كلاً من :
حراسة المرمى: ياسين بونو- المهدي لحرار- منير المحمدي.
خط الدفاع: نصير مزراوي- محمد الشيبي - جواد الياميق - آدم ماسينا- نايف أكرد- غانم سايس- أنس صلاح الدين- يوسف بلعمري.
خط الوسط: عز الدين أوناحي- بلال الخنوس- نائل العيناوي- سفيان أمرابط- أسامة ترغالين- إسماعيل الصيباري- إلياس بنصغير.
خط الهجوم: إبراهيم دياز- إلياس أخوماش- سفيان رحيمي- يوسف النصيري- حمزة إيغامان- أيوب الكعبي- عبدالصمد الزلزولي- شمس الدين طالبي- سفيان ديوب.
Moroccan national team coach Walid Regragui announced his official squad for the upcoming international break during which they will play two friendly matches against Mozambique and Uganda in preparation for the Africa Cup of Nations finals.
The squad includes Al Hilal goalkeeper Yassine Bounou, RS Berkane player Jawad El Yamiq, and the return of UAE Al Ain star Sofiane Rahimi after recovering from injury, as well as veteran player Romain Saïss. However, Paris Saint-Germain star Achraf Hakimi is absent due to injury.
The squad includes:
Goalkeepers: Yassine Bounou - Mehdi Lahrar - Munir Mohamedi.
Defenders: Noussair Mazraoui - Mohamed Chibi - Jawad El Yamiq - Adam Masina - Nayef Aguerd - Ghannem Saïss - Anas Salah Eddine - Youssef Belaili.
Midfielders: Azzedine Ounahi - Bilal El Khannous - Nail Al Ainawi - Sofiane Amrabat - Osama Targhaline - Ismail Sabari - Ilyas Ben Sghir.
Forwards: Ibrahim Diaz - Ilyas Akhouch - Sofiane Rahimi - Youssef En-Nesyri - Hamza Eigha - Ayoub El Kaabi - Abdessamad Ezzalzouli - Shams Eddine Talbi - Sofiane Diop.