انفرد أرسنال بصدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا «مؤقتاً» بعد فوزه الكبير على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب «فورتونا أرينا» ضمن منافسات الجولة الرابعة.

أنهى أرسنال الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب الوسط ميكيل ميرينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و68 على التوالي، ليؤكد تفوق «المدفعجية» في اللقاء.

سيطرة إنجليزية

وسيطر أرسنال على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 60%، وسدد 14 كرة، منها 7 على المرمى، بينما سلافيا براغ 7 تصويبات، 3 منها فقط بين القائمين والعارضة.

بنتيجة المباراة، رفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة ليعتلي صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا «مؤقتاً» بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه، إذ يتساوى كل من باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وبايرن ميونخ، وريال مدريد في المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد سلافيا براغ عند نقطتين بعد تلقيه الهزيمة الثانية هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الـ30 برصيد نقطتين.