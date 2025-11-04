تعرضت جدارية ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد، للتشويه بالقرب من ملعب «أنفيلد »قبل المواجهة المرتقبة لفريقه ضد ليفربول اليوم (الثلاثاء) في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان أرنولد قد انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول ورفضه تجديده.

وقبل قمة الليلة، شوه عدد من مشجعي ليفربول الجدارية التي تظهر أرنولد بجانب العبارة الشهيرة «أنا مجرد شاب عادي من ليفربول أصبح حلمه حقيقة»، وذلك بالطلاء الأبيض، مع إضافة عبارة «وداعاً أيها الفأر» باللغة الإسبانية.

وحاول عمال النظافة إعادة الجدارية إلى وضعها الطبيعي، وهي التي صُممت تكريماً لأرنولد بعد فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا في عام 2019.