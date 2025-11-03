أُقيمت، اليوم (الإثنين) في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2025-2026.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن ديربيات عربية قوية، بينما أوقعت قرعة الكونفدرالية نادي الزمالك في صدام مع مواطنه المصري إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا:

المجموعة الأولى: نهضة بركان (المغرب)، بيراميدز (مصر)، ريفرز يونايتد (نيجيريا)، باور ديناموز (زامبيا).

المجموعة الثانية: الأهلي (مصر)، يانغ أفريكانز (تنزانيا)، الجيش الملكي (المغرب)، شبيبة القبائل (الجزائر).

المجموعة الثالثة: صن داونز (جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان)، مولودية الجزائر، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الرابعة: الترجي (تونس)، سيمبا (تنزانيا)، بترو أتلتيكو (أنغولا)، الملعب المالي (مالي).

نتائج قرعة الكونفدرالية:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر)، دجوليبا (مالي)، أولمبيك آسفي (المغرب)، سان بيدرو (ساحل العاج).

المجموعة الثانية: الوداد البيضاوي (المغرب)، مانياما (الكونغو الديمقراطية)، عزام يونايتد (تنزانيا)، نيروبي يونايتد (كينيا).

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد (الجزائر) – ستلينبوش (جنوب أفريقيا)، أوتوهو (الكونغو)، سينجيدا (تنزانيا).

المجموعة الرابعة: الزمالك (مصر)، المصري (مصر)، كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا)، زيسكو يونايتد (زامبيا).

ويحمل بيراميدز المصري لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا (2024–2025)، بينما تُوج نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية في الموسم ذاته.