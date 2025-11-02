«ريمونتادا» ويستهام تُغرِق نيوكاسل

خسر نيوكاسل يونايتد من مضيفه ويستهام يونايتد بنتيجة (3-1)، على ملعب «لندن» بالعاصمة البريطانية، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح التسجيل في المباراة الإنجليزي جاكوب ميرفي لنيوكاسل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعود ويستهام عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة الـ(35)، والهولندي سفين بوتمان بهدف في مرماه في الدقيقة الـ(50)، والتشيكي توماس سوشيك في الدقيقة الـ(97).



وبهذه النتيجة بقي نيوكاسل في المركز الـ(13) عند (12) نقطة، بينما رفع ويستهام رصيده النقطي إلى سبع نقاط في المركز الـ(18).