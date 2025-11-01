للمرة الأولى منذ 43 سنة: الـ«بوكسينغ داي» في الدوري الإنجليزي بمباراة واحدة فقط !

في سابقة نادرة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلن رسمياً أنَّ يوم الـ«بوكسينغ داي» هذا العام سيشهد إقامة مباراة واحدة فقط، تجمع مانشستر يونايتد بنيوكاسل يونايتد في 26 ديسمبر.



وأوضحت رابطة الدوري أن القرار جاء بسبب القيود المفروضة على الجدول الزمني، إذ يتعيّن عليها تخصيص 33 عطلة أسبوعية للمباريات، وبما أن يوم «البوكسينغ داي» يصادف يوم جمعة عام 2025، كان لا بد من هذا التعديل.



ووفقاً لما ذكرت شركة Opta، ستكون هذه أقصر فترة مباريات في هذا اليوم منذ عام 1982، حين لم تُقم أي مباراة. ومن المُقرّر أن يعود برنامج البوكسينغ داي الكامل في عام 2026.



ويحمل البوكسينغ داي ذكريات كبيرة وتقاليد تاريخية في الدوري الإنجليزي، إذ انطلق في موسم 1888 مع بداية الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويرتكز التقليد على أن تخوض الفرق كافة مبارياتها في اليوم ذاته.