الحاسوب يحسمها.. «الذكاء الاصطناعي» يكشف بطل البريميرليغ!

كشفت إحصاءات منصة التحليل الرياضي العالمية «أوبتا» عن توقعاتها لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مؤكدة أن آرسنال هو الأقرب لحصد اللقب بعد غياب طويل، وفق تحليل شامل لنتائج الجولات العشر الأولى.



وبحسب نموذج الذكاء الاصطناعي الذي أجرته المنصة، يتصدر «الغانرز» التوقعات برصيد 80 نقطة عند نهاية الموسم، متقدماً بفارق مريح عن منافسيه، في سيناريو يعيد الأمل إلى جماهير الفريق اللندني التي عاشت خيبات موسمين سابقين انتهيا على أعتاب المجد.



وأظهرت النتائج المتوقعة أن مانشستر سيتي سيأتي في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متساوياً في النقاط مع ليفربول حامل اللقب، لكن بفارق الأهداف لصالح فريق المدرب بيب غوارديولا.



أما تشيلسي، فرجّحت التوقعات عودته إلى المربع الذهبي، محتلاً المركز الرابع برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع أستون فيلا الذي واصل أداءه اللافت منذ بداية الموسم.



بهذه الأرقام، تضع «أوبتا» آرسنال في موقع المرشح الأبرز لكتابة فصل جديد في تاريخ البريميرليغ، إذا ما نجح في الحفاظ على إيقاعه القوي حتى نهاية الموسم.