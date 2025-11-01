رفض الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، مقارنة نفسه بقائد النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «مقارنَتي برونالدو؟ لا أعرف كيف أجيب عن هذا السؤال، الجميع يعلم أن كريستيانو هو المرجع في مدريد، الرقم واحد بلا شك».

وأضاف: «أنا هنا منذ عام ونصف العام فقط، بينما قضى كريستيانو 9 سنوات في هذا النادي، لا يمكنني مقارنَة نفسي به، أريد أن أشق طريقي الخاص، ومع أن ذكر اسمي إلى جانبه يُشرّفني، فإن هدفي هو مساعدة الفريق والفوز بكل لقب ممكن».

الحذاء الذهبي.. وتحقيق حلم الطفولة

وجاءت تصريحات مبابي على هامش تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا عن موسم 2024-2025، (الجمعة).

وحول فوزه بالجائزة، أجاب: «أنا سعيد جداً باللعب لريال مدريد، فهذا كان حلم طفولتي، والآن تحقق، جماهير مدريد أظهرت لي المودة منذ اليوم الأول، بل وحتى قبل وصولي، اليوم يوم رائع، وآمل أن نواصل السير في هذا الطريق، لأن الأهم هو الفريق».

واختتم النجم الفرنسي حديثه قائلاً: «لولا كل هؤلاء الأشخاص هنا لما كان الفوز بهذه الجائزة ممكناً، أشكر النادي بكل مكوناته: الأطباء، والجهاز الفني، وكل من يساعدني داخل الملعب وخارجه، بدأت الموسم بشكل جيد، وأتمنى الفوز بالجائزة مرة أخرى في العام القادم».