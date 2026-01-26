تحطّمت طائرة خاصة تقل 8 أشخاص مساء الأحد أثناء إقلاعها من مطار بانغور بولاية مين الأمريكية، وفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية. ولم تتضح بعد طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها، بحسب مصدر مطلع لشبكة CNN.

وأفاد المطار بأن فرق الطوارئ استجابت للحادثة التي وقعت حوالى الساعة 7:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولا يزال المطار مغلقاً حتى إشعار آخر. الطائرة من طراز «بومباردييه تشالنجر 650» ومسجلة باسم شركة ذات مسؤولية محدودة في هيوستن.

وتُجري كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقاً موسعاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتأتي الحادثة في ظل عاصفة ثلجية كثيفة تجتاح شمال شرق البلاد، إذ انخفضت درجات الحرارة في مين إلى ما دون الصفر مع تساقط ثلوج خفيفة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير.

وتُظهر التسجيلات الصوتية من مطار بانغور عبر LiveATC.net أن المراقبين الجويين والطيارين ناقشوا حالة انخفاض الرؤية وضرورة إزالة الجليد قبل الإقلاع. وبعد منح الطائرة الإذن بالإقلاع من المدرج رقم 33، سُمع أحد المراقبين يعلن بسرعة: «تم إيقاف جميع حركة المرور في المدرج!»، تلا ذلك إعلان آخر بأن الطائرة مقلوبة على الأرض.

وأكد المراقبون لاحقاً وجود 3 من أفراد الطاقم وربما 5 ركاب على متن الطائرة، وتم السماح لمركبات الطوارئ بالدخول فوراً إلى أرض المطار للتعامل مع الحادثة.