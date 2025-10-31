أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع المدرب لوتشانو سباليتي لقيادة الفريق الأول، خلفاً للكرواتي إيغور تيودور الذي أُقيل من منصبه بسبب تراجع النتائج محلياً وقارياً.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن سباليتي وقّع عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2026، ليبدأ مهمة جديدة في مسيرته التدريبية بعد تجربته السابقة مع المنتخب الإيطالي.

ولم يكشف يوفنتوس التفاصيل المالية للعقد، إلا أن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن سباليتي، البالغ من العمر 66 عاماً، سيتقاضى راتباً سنوياً يُقدّر بنحو 3 ملايين يورو حتى نهاية موسم 2025-2026، وهو الراتب نفسه الذي كان يتقاضاه إيغور تيودور قبل إقالته.

وبحسب التقارير ذاتها، فإن راتب سباليتي يعد أقل من رواتب 3 مدربين في الدوري الإيطالي، حيث يتصدر القائمة أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، براتب يبلغ 8 ملايين يورو سنوياً، يليه كل من ماسيميليانو أليغري، مدرب ميلان، وجان بييرو جاسبريني، مدرب روما، براتب قدره 5 ملايين يورو لكل منهما.